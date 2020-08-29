مصر | سقوط لص المساكن في حدائق القبة

كتب هاني نصر العربي في السبت 29 أغسطس 2020 01:17 مساءً - انت الان تقراء خبر سقوط لص المساكن في حدائق القبة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح رجال الإدارة العامة لمباحث القاهرة تحت إشراف اللواء اشرف الجندي مدير الأمن، في القبض على مسجل خطر لسرقتة المساكن بحدائق القبة. وتلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا مفادة ضبط لص لقيامه بمزاولة نشاط إجرامي تخصص في مجال ارتكاب وقائع سرقات المساكن بدائرة قسم شرطة حدائق القبة بـأسلوب "المغافلة" عقب إيهام قاطنيها بعمله كفني تكييف، وبمواجهته اعترف بارتكاب (3) وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات بمسكنه. وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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