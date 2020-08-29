أخبار مصر | نقيب المحامين الكويتي يؤكد دعمه الكامل لرئيس "المحامين العرب"

كتب هاني نصر العربي في السبت 29 أغسطس 2020 01:17 مساءً - انت الان تقراء خبر نقيب المحامين الكويتي يؤكد دعمه الكامل لرئيس "المحامين العرب" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد شريان مرزوق الشريان رئيس مجلس إدارة جمعية المحامين الكويتية، في خطابٍ له، لنقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب رجائي عطية، على دعمه الكامل، ورفضه المطلق لكافة التصرفات المشية والمرفوضة بحقه؛ مضيفا: "باعتباركم علمًا بارزًا من أعلام المحاماة في الوطن العربي أجمع".

وجاء نص الخطاب فيما كالآتي:-

(نقيب محامي مصر – رئيس اتحاد المحامين العرب)

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يطيب لجمعية المحامين الكويتية أن تهديكم خالص التحية ووافر التقدير، متمنين لكم دوام التوفيق والسداد فيما تقومون به من جهود دؤوبة ومخلصة من أجل الارتقاء بالمهنة، وتذليل كافة العقبات التي تعترض مسيرة منتسبيها.

هذا وإيماءً، إلى كتابكم الذي تفضلتم فيه بالإشارة إلى ما نشرته المدعوة لمياء صبري مبدى بهدف زعزعة الثقة في عروبتكم ووطنيتكم التي ليست محل شك أو خلاف على الإطلاق، فإننا نؤكد -بداية- على دعمنا الكامل، ورفضنا المطلق لكافة التصرفات المشية والمرفوضة بحقكم؛ باعتباركم علمًا بارزًا من أعلام المحاماة في الوطن العربي أجمع، إضافة إلى كونكم رئيسًا لأكبر نقابة للمحامين في الوطن العربي، ورئيسًا لاتحاد المحامين العرب.

ولا أجاوز الحقيقة حين أقرر أنني، ومن خلال موقعي في رئاسة جمعية المحامين الكويتية، أرصد -وبحق- وجود أعمال غير لائقة، وتفتقد لأدنى مقومات العمل المهني الذي يعتد به، والتي يقوم بها أشخاص غير معنيين إلا بمصلحتهم، وغير عابئين بتأثير تلك الأفعال المشينة على وحدة الصف العربي، حتى وصل الأمر بهم إلى حدّ التطاول على رموز الاتحاد وقياداته، وتجاوز النظام الأساسي له، ومخالفة أدبيات العمل المهني المعتبر.

لذا، فإننا في جمعية المحامين الكويتية إذ نؤكد مجددا دعمنا الكامل لشخصكم الكريم، ولمعالي الأمين العام لاتحاد المحامين العرب الأستاذ ناصر حمود الكريوين، لنشيد -في الوقت نفسه- بالإجراءات المتخذة بهدف تطوير منظومة العمل في الاتحاد، وكلنا نأمل معكم في غد مهني زاخر بالنجاحات والتوفيق.