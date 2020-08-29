أخبار مصر | القوى العاملة: صرف 2.4 مليون جنيه للعمالة غير المنتظمة

كتب هاني نصر العربي في السبت 29 أغسطس 2020 01:17 مساءً - انت الان تقراء خبر القوى العاملة: صرف 2.4 مليون جنيه للعمالة غير المنتظمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، عن تعيين مديرية القوى العاملة بمحافظة جنوب سيناء 44 شابًا، منهم اثنين من ذوي القدرات الخاصة من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري من خلال شهادة القيد المرتدة "كعب العمل" من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية والذين بلغوا 170 شابًا.

وأوضح الوزير، أن المديرية قامت بصرف 22 ألف جنيه لـ11 عاملا منحة مولود، و12 ألف جنيه لـ4 عمال منحة زواج، وذلك ضمن الرعاية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة، وتم تسجيل 103 عمال جدد بإدارة العمالة غير المنتظمة بالمديرية ليصل إجمالي المسجلين إلى 4284 عاملا، فضلًا عن صرف منحة عيد الفطر المبارك، والعمال لـ2458 عاملًا بإجمالي 2 مليون و426 ألفًا و500 جنيه للعاملين المسجلين بالوحدة.

وأشار أشرف علم الدين مدير المديرية في تقريره للوزير عن انجازات يوليو الماضي إلي أن المديرية قامت في مجال تراخيص عمل الأجانب بإصدار وتجديد 24 ترخيصًا للأجانب من جنسيات مختلفة يعملون في نطاق المحافظة.

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وأوضح أنه في مجال التفتيش العمالي تم التفتيش على 223 منشأة من خلال التفتيش الدوري النهاري والليلي والحملات، وأسفر التفتيش عن تحرير محضر مخالفة لقانون العمل رقم 12 لسنة 2003.

كما تلقت المديرية 44 شكوى عمالية، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية لـ 9 شكوى منهم، وتم تسوية شكوى واحدة، و34 شكوى ما زالت تحت البحث.

وقامت المديرية بمتابعة الإجراءات الاحترازية والتعقيم والتطهير وموقف العمالة في 800 منشأة، ومتابعة الحالة الصحية للعاملين داخل تلك المنشآت للتأكد من عدم إصابة أي فرد من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية.