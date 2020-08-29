أخبار مصر | وزير التنمية المحلية يصدر حركة محدودة تضم 16 قيادة في 10 محافظات

كتب هاني نصر العربي في السبت 29 أغسطس 2020 01:17 مساءً - انت الان تقراء خبر وزير التنمية المحلية يصدر حركة محدودة تضم 16 قيادة في 10 محافظات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدر اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، حركة محدودة لعدد من قيادات الإدارة المحلية بالمحافظات، وتضمنت تنقلات وتعيينات لحوالي ١٦ قيادة محلية في ١٠ محافظات هي القاهرة والدقهلية والقليوبية وقنا وسوهاج ومطروح وبني سويف ودمياط والإسكندرية والشرقية.

وقال وزير التنمية المحلية، إن الوزارة حريصة على ضبط منظومة العمل المحلي ودفع العمل في عدد من الملفات المهمة بالمحافظات وعلي رأسها ملفات التصالح علي مخالفات البناء والتقنين والنظافة بما يساعد في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين من المحليات.

وأكد شعراوي، علي المتابعة اليومية والمستمرة لأداء قيادات الإدارة المحلية بكافة المحافظات عبر القطاعات المعنية بالوزارة، لمكافأة المتميزين وتصعيدهم إلي المناصب القيادية المختلفة بالمحافظات ومحاسبة المقصرين لتحقيق الرؤية التنموية للدولة وتنفيذ توجيهات القيادات السياسية وتكليفات رئيس الوزراء.

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وأعلن عن أن الحركة شملت ترقية المهندسة فاطمة أحمد إبراهيم رئيس مركز ومدينة نقادة بمحافظة قنا إلى سكرتير عام مساعد قنا، حيث حصلت المدينة على المركز الأول في ملفات التصالح والتقنين والنظافة خلال هذا الشهر بالإضافة إلى نجاح رئيس مدينة نقادة في القضاء علي مخالفات البناء بالمدينة وحققت أعلى نسبة تصالح.

وأوضح وزير التنمية المحلية، أنه تم أيضًا تصعيد المهندس علي يوسف أحمد رئيس مركز ومدينة جرجا بمحافظة سوهاج إلى سكرتير عام مساعد محافظ القليوبية لتميزه الإداري والفني ووصول المدينة إلى مستوى متقدم في ملفات التقنين والنظافة علي مستوي المحافظة.

وأضاف أن الحركة شملت أيضًا تعيين كل من اللواء هشام خشبة سكرتير عام لمحافظة القليوبية والمهندس سعد الفرماوي سكرتير عام لمحافظة الشرقية، مضيفًا أن الحركة شملت أيضًا نقل ١٢ من رؤساء المدن بالمحافظات لدفع العمل في عدد من الملفات التي تهم المواطن، من بينهم اللواء خالد شحاته رئيس حي حلوان إلي حي مصر القديمة، كما تضمن القرار نقل رئيس مدينة لعمل إداري بديوان عام إحدي المحافظات لتقاعسه في أداء مهام وظيفته في ملفات التصالح والنظافة ومخالفات البناء.

وفي السياق ذاته وجه اللواء محمود شعراوي، محافظي قنا وسوهاج بتكريم كل من رئيسة مركز ومدينة نقادة ورئيس مركز ومدينة جرجا اللذين تم تصعيدهما إلى مناصب قيادية بمحافظتي قنا والقليوبية لتميزهما خلال الفترة الماضية في أداء عملهم، لتشجيع باقي القيادات المحلية علي التفاني في أداء العمل وخدمة المواطنين لتحقيق رضاهم عن الخدمات التي تقدمها الإدارة المحلية.