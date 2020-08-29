شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة 11 حالة تعد متنوعة في 3 مراكز بالمنيا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أزالت 3 وحدات محلية «بني مزار– سمالوط – دير مواس» في المنيا 11 مخالفة تعدٍ متنوعة بينها 3 مخالفات تعدٍ على أملاك الدولة «أرض زراعية» لمساحة 3 قراريط، و12 سهمًا جرى استردادها، و8 مخالفات بالتعدي بالبناء لمساحة 440 مترًا.
وتحررت محاضر بالمخالفات وتولت النيابة العامة التصرف.
وشدد المحافظ اللواء أسامة القاضي، على التدخل السريع لإزالة أي مخالفة في المهد، محذرا من التراخي في العمل.
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