شكرا لقرائتكم خبر عن رفع شجرة سقطت على منزل وتسببت في قطع الكهرباء بشبين القناطر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء خالد المحمدي، رئيس مدينة شبين القناطر، إنه تم رفع الشجرة التي سقطت على منزل بمنشأة الكرام بشبين القناطر ولا توجد أي خسائر، بالإضافة إلى إنارة الشوارع بعد تقطيع الأسلاك وتمت إزالة أسباب الشكوى الخاصة بالعمود أمام مدرسة الكردود.

كانت قرية منشأة الكرام بشبين القناطر شهدت واقعة سقوط شجرة كبيرة على منزل أحد المواطنين، ما تسبب في تمزق أسلاك الكهرباء وانقطاع الكهرباء. وقال أهالي المنطقة إن الشجرة سقطت في الخامسة مساء أمس، وتم إبلاغ المختصين ولم يتحرك أحد.

وأوضح «المحمدي» أنه يتواجد بالموقع رئيس الوحدة المحلية بمنشأة الكرام ومعدات مجلس مدينة شبين وقوات من مركز شرطة شبين، وتمت الاستعانة بمنشار لقطع الشجرة إلى أجزاء لسهولة التعامل معها وتم رفع أسباب الشكوى بدون أي خسائر.