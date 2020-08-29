شكرا لقرائتكم خبر عن خلال حملات رقابية.. غلق وتشميع مقاهي مخالفة ومصادرة 17 شيشة في الشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنّت الأجهزة الأمنية والتنفيذية بالشرقية حملات تفتيشية ورقابية على المقاهي والكافيهات بمختلف مراكز ومدن المحافظة، للتأكد من الالتزام بنسبة التشغيل ٢٥%، والتباعد بين الترابيزات ومنع تقديم الشيشة والألعاب داخل المقاهي، والالتزام بتوقيتات الحظر لتقليل فرصة الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وفي هذا الإطار شنّت رئاسة حي أول الزقازيق، حملة مكبرة بالتنسيق مع إدارة الإشغالات وشرطة المرافق، لمتابعة المقاهي والكافيهات، للتأكد من الالتزام بتنفيذ قرارات رئاسة الوزراء المصرية ومنع تقديم الشيشة، وأسفرت الحملة عن غلق وتشميع المقاهى المخالفة بطريق هرية والشوبك بالمدينة تقدم الشيشة لروادها، وتم مصادرة 17 شيشة من المقاهي المخالفة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وفي سياق متصل شنت رئاسة حي أول الزقازيق، بالاشتراك مع شرطة المرافق، حملة لرفع الإشغالات شملت شارع الجيش والمحطة وميدان التحرير، وميدان عرابي وشارع مولد النبي، والحلقة وكوبرى أبوعميرة، واتُخذت كافة الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وأكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، استمرار الأجهزة التنفيذية والأمنية في شن الحملات التفتيشية على الكافيهات والمقاهى، للتأكد من التزامهم بالإجراءات الاحترازية وضبط المخالفين وتطبيق القانون على الجميع.