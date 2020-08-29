شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي للمصريين: بتكلم معاكم كتير عشان تبقوا عارفين الحكاية ماشية إزاي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

علّق الرئيس عبدالفتاح السيسي على كلمة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، وقال إن افتتاح المشروعات القومية ومحطات مياه الشرب والصرف الصحي، أمر يحتاج للصيانة دائمًا، ما سيكلف خزانة الدولة الكثير من الأموال، شارحًا ذلك بـ«صحيح أنا بتكلم معاكم كتير يا مصريين، بس عشان تبقوا عارفين الحكاية ماشية إزاي».

وأضاف السيسي، خلال افتتاح عدد من المشروعات القومية في الإسكندرية، اليوم، السبت: «بقول للناس قبل ما تطلب مني أديلك الخدمة، ساعدني أنفذ اللى بتقول عليه، مش هنقدر نعمل حاجة لو في تجاوز».

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، إن نسبة التغطية لمياه الصرف الصحى حوالى 65% على مستوى الجمهورية، موضحا أن المشروع القومى للصرف الصحى لمناطق الريف سيتكلف 300 مليار جنيه.

وأضاف «الجزار» أن مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى التي تم تنفيذها منذ 2014 وصلت إلى 1131 مشروعا.

ويشارك الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم، السبت، في افتتاح مجموعة من المشروعات القومية بنطاق محافظة الإسكندرية، منها مشروعات خاصة بقطاع البترول، وكذلك مشروع بشاير الخير 2 للإسكان، محطة معالجة الصرف الثلاثية ببرج العرب، ومشروع تطوير محور المحمودية.

Advertisements