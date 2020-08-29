شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التموين: لأول مرة الاحتياطي الاستراتيجي للقمح يكفي 6 أشهر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الاحتياطى الاستراتيجى للقمح يكفى 6 أشهر لأول مرة، وتابع أن هناك اكتفاء ذاتيًا من الأرز، واكتفاء ذاتيًا من الدواجن.

وأضاف «المصيلحى»، خلال افتتاح عدد من المشروعات القومية بالإسكندرية، اليوم، السبت، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى، أن الوزارة من أوائل الوزارات التي اشتركت في التحول الرقمى، وتم اختبار جميع الخدمات المتعلقة بالوزارة، وهو ما سيسهل من العمليات التي تجريها الوزارة، سواء من إصدار بطاقة أو تعديل بيانات، وغيرها من الخدمات دون تدخل الموظفين.

وأوضح أنه تمت إضافة 6 آلاف منفذ توزيع ضمن مشروع جمعيتى لتوصيل السلع إلى المواطنين.