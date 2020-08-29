شكرا لقرائتكم خبر عن توزيع كارت الفلاح على 259 ألفًا و881 مزارعًا في القليوبية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال المهندس حسن زايد، وكيل وزارة الزراعة بالقليوبية، إنه تم توزيع كارت الفلاح على 251 ألفا و300 حائز ائتمان، و8581 حائز إصلاح زراعى، بإجمالى 259 ألفا و881 حائزا على مستوى الجمعيات الزراعية بنطاق المحافظة، مشيرا إلى أنه من المقرر تفعيل منظومة الكارت الموسم الشتوى المقبل لضمان وصول الدعم لمستحقيه وتسهيل الإجراءات والعمل على وجود قاعدة بيانات واضحة ودقيقة لصالح العمل.
وأكد «زايد» أن الهدف من كارت الفلاح هو وصول الدعم لمستحقيه والسيطرة على حصص الأسمدة المدعمة وربطها بمنظومة الصرف وتحديد المساحات المنزرعة بالمحاصيل المختلفة وتوفير الخدمات الإرشادية وهى إحدى نتائج منظومة التحول الرقمى التي توليها الدولة اهتماما كبيرا في كل المجالات.
ولفت وكيل وزارة الزراعة إلى انتهاء المرحلة الثانية من البرنامج التدريبى لمسئولى الجمعيات التعاونية على استخدام أجهزة التابلت لتفعيل منظومة كارت الفلاح حيث تم تخصيص يوم لكل إدارة للتدريب.
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