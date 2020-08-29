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شكرا لقرائتكم خبر عن يضم 22 قاعة عزاء وممشى للجنازات العسكرية.. معلومات مهمة عن مسجد الفريق عبدالمنعم رياض والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، السبت، مسجد الفريق الشهيد عبدالمنعم رياض، ضمن عدد من المشروعات القومية بمدينة الإسكندرية.
يقع المسجد على أرض الغابة الشجرية «الترفيهية»، بمنطقة سموحة بالجانب المقابل لمبنى محافظة الإسكندرية.
ويتميز المسجد بطراز معماري إسلامي حديث.
ووفقًا للواء أحمد العزازي، مساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة للمشروعات، يقع المسجد على مساحة 10.4 أفدنة بالغابة الشجرية.
وينقسم المشروع المتكامل إلى مسجد مقام على مساحة 2135 مترًا مسطحًا، يسع 1800 مصلى، إلى جانب ممشى خاص للجنازات العسكرية بطول 75 مترًا.
ويضم المسجد 3 مبان لقاعات مناسبات تسع 3500 فرد وتتكون من 11 قاعة عزاء للرجال و11 قاعة عزاء للسيدات، فضلا عن مبانٍ للمخازن ودورات المياه وغيرها.
ويتميز المسجد بالطرز المعمارية لمآذن وقباب المساجد التي أنشئت بالمناطق التنموية بمحور المحمودية وعددها ١٤ مسجدًا.
وجرى إسناده إلى مديرية الأوقاف بالإسكندرية، والتي بدورها عيّنت مجموعة من الأئمة الأكفاء لجميع مساجد محور شريان الأمل.
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