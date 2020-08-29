شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يشكُر وزير التموين: «من ساعة أزمة أنابيب البوتاجاز متعرضناش لأي مشكلة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجّه الرئيس عبدالفتاح السيسي الشكر لوزير التموين، الدكتور على المصيلحي.

وقال الرئيس السيسي، خلال افتتاح عدد من المشروعات القومية بالإسكندرية، السبت: «أنا بشكرك، خلال فترة تواجدك، لم تحدث أي مشكلات أو نقص في السلع الأساسية خلال أزمة كورونا».

وأضاف السيسي: «أفتكر أن من ساعة أزمة أنابيب البوتاجاز متعرضناش لأي مشكلة».

جاء ذلك بعد العرض الذي قدّمه وزير التموين، إذ أكد «المصيلحي» أن الاحتياطي الاستراتيجى للقمح يكفى 6 أشهر لأول مرة، وتابع أن هناك اكتفاء ذاتيًا من الأرز، واكتفاء ذاتيًا من الدواجن.

وتابع أن الوزارة من أوائل الوزارات التي اشتركت في التحول الرقمى، وتم اختبار جميع الخدمات المتعلقة بالوزارة، وهو ما سيسهل من العمليات التي تجريها الوزارة، سواء من إصدار بطاقة أو تعديل بيانات، وغيرها من الخدمات دون تدخل الموظفين.

وأوضح أنه تمت إضافة 6 آلاف منفذ توزيع ضمن مشروع جمعيتى لتوصيل السلع إلى المواطنين.

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