شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التنمية المحلية يصدر حركة محدودة لـ16 قيادة في 10 محافظات (قائمة التغييرات) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، السبت، حركة محدودة لعدد من قيادات الإدارة المحلية بالمحافظات، تضمنت تنقلات وتعيينات لـ ١٦ قيادة محلية بـ١٠ محافظات هي القاهرة والدقهلية والقليوبية وقنا وسوهاج ومطروح وبني سويف ودمياط والإسكندرية والشرقية.

وقال وزير التنمية المحلية، في تصريحات صحفية السبت، إن الوزارة حريصة على ضبط منظومة العمل المحلى ودفع العمل في عدد من الملفات المهمة بالمحافظات، وعلى رأسها ملفات التصالح على مخالفات البناء والتقنين والنظافة، بما يساعد في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين من المحليات.

وأكد شعراوى على المتابعة اليومية والمستمرة لأداء قيادات الإدارة المحلية بكافة المحافظات عبر القطاعات المعنية بالوزارة، لمكافأة المتميزين وتصعيدهم إلى المناصب القيادية المختلفة بالمحافظات ومحاسبة المقصرين لتحقيق الرؤية التنموية للدولة وتنفيذ توجيهات القيادات السياسية وتكليفات رئيس الوزراء.

وأعلن الوزير أن الحركة شملت ترقية المهندسة فاطمة أحمد إبراهيم، رئيس مركز ومدينة نقادة بمحافظة قنا إلى سكرتير عام مساعد قنا، حيث حصلت المدينة على المركز الأول في ملفات التصالح والتقنين والنظافة خلال هذا الشهر، بالإضافة إلى نجاح رئيس مدينة نقادة في القضاء على مخالفات البناء بالمدينة وحققت أعلى نسبة تصالح.

وأوضح أنه تم أيضاً تصعيد المهندس على يوسف أحمد، رئيس مركز ومدينة جرجا بمحافظة سوهاج إلى سكرتير عام مساعد محافظ القليوبية لتميزه الإداري والفني ووصول المدينة إلى مستوى متقدم في ملفات التقنين والنظافة على مستوى المحافظة.

وأضاف شعراوي أن الحركة شملت أيضاً تعيين اللواء هشام خشبة سكرتيرًا عامًا لمحافظة القليوبية، والمهندس سعد الفرماوي سكرتيرًا عاما لمحافظة الشرقية، مضيفاً أن الحركة شملت أيضاً نقل ١٢ من رؤساء المدن بالمحافظات لدفع العمل في عدد من الملفات التي تهم المواطن، من بينهم اللواء خالد شحاتة، رئيس حي حلوان، إلى حي مصر القديمة، كما تضمن القرار نقل رئيس مدينة لعمل إداري بديوان عام إحدى المحافظات لتقاعسه في أداء مهام وظيفته في ملفات التصالح والنظافة ومخالفات البناء.

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وفي السياق ذاته، كلف اللواء محمود شعراوي محافظي قنا وسوهاج بتكريم كل من رئيسة مركز ومدينة نقادة ورئيس مركز ومدينة جرجا الذين تم تصعيدهم إلى مناصب قيادية بمحافظتي قنا والقليوبية لتميزهما خلال الفترة الماضية في أداء عملهم، لتشجيع باقي القيادات المحلية على التفاني في أداء العمل وخدمة المواطنين لتحقيق رضاهم عن الخدمات التي تقدمها الإدارة المحلية.