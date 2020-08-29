شكرا لقرائتكم خبر عن «أوقاف السويس»: وصول 2 طن لحوم من «صكوك الأضاحي» لتوزيعها على «الأولى بالرعاية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الشيخ ماجد راضي فرج، وكيل وزارة الأوقاف بالسويس، السبت، وصول الدفعة الخامسة من لحوم صكوك الأضاحي، وقدرها ٢ طن لحوم لمديرية أوقاف السويس، بحضور الشيخ محمد عبدالمعبود، من التفتيش العام بوزارة الأوقاف، لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية، خصصها الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف.

وأوضح «راضي» أن ذلك يأتي من باب المشاركة الاجتماعية تحت رعاية وزير الأوقاف، ومشاركة منه لأهالي السويس.

وتابع وكيل وزارة الأوقاف أنه تم تشكل لجنة رفيعة المستوى برئاسته، وعضوية مجموعة من قيادات مديرية أوقاف السويس لتوزيع لحوم صكوك الأضاحي على الأسر الأولى بالرعاية في جميع أحياء المحافظة، بالتنسيق مع الوزير المحافظ، واللواء سكرتير عام المحافظة، ومراعاة المناطق الأشد احتياجًا والنائية في جميع أحياء المحافظة.

وشدد «راضي» في تعليماته للجنة المشكلة باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والشخصية لمواجهة فيروس كورونا، سائلا الله أن يرفع البلاء والوباء عن البلاد والعباد.

وكيل أوقاف السويس يستلم ٢ طن لحوم (دفعة خامسة) لتوزيعها علي المناطق الاشد احتياجا

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