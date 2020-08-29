شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا.. «نادي الغردقة» يعود للعمل الثلاثاء المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وافقت محافظة البحر الأحمر علي المذكرة المقدمة من مجلس إدارة النادي الاجتماعي بمدينة الغردقة بشأن فتح أبواب النادي أمام الزائرين بداية من الأول من سبتمبر المقبل مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي لمواجهة فيروس كورونا وذلك لأول مرة منذ اغلاق النادي شهر مارس الماضي.

ومن المقرر استقبال النادي نحو ٧٠٠ زائر يوميًا وتخصيص ٥ أيام لدخول الأعضاء وتخصيص يومين لغير الأعضاء.