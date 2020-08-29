شكرا لقرائتكم خبر عن «السياحة والمصايف»: المواطنون يتسللون فجراً لشواطئ الإسكندرية.. لا أفهم مبررهم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء جمال رشاد، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، إنه منذ مارس الماضى وبصدور قرار مجلس الوزراء بحظر ارتياد الشواطئ ضمن حزمة الإجراءات التى اتخذتها الحكومة لمواجهة تفشى فيروس كورونا ونحن نطلق التحذيرات وأغلقنا شواطئ الإسكندرية بالكامل، ولكن بكل أسف المواطنون يتسللون لبعض الشواطئ فجراً ولأن الشواطئ مغلقة معظم الخدمات عليها متوقفة ومنها الإنقاذ ولا يوجد منقذون.

وتساءل اللواء رشاد، ما هى مبررات شخص يصطحب أسرته أو أصدقاءه للنزول فى البحر وهو يعلم الخطورة ويرى أنه لا يوجد إنقاذ؟

وأشار رشاد إلى أن 99% من حالات الغرق من خارج الإسكندرية رحلات اليوم الواحد يتحركون من محافظاتهم ليصلوا الإسكندرية فى الرابعة فجراً ويتوجهون مباشرة للنزول للبحر وهناك شواطئ البحر مفتوح والموج عالى مع انعدام الرؤية وعدم وجود منقذين يشكل خطورة داهمة على الأرواح وغرق كثيرين على شواطئ غرب الإسكندرية وأبوقير.

ولفت رشاد إلى وجود شواطئ مفتوحة ليس لها أسوار ويصعب السيطرة عليها لأن لدينا 65 كيلومترا شواطئ ومنها ما هو بأسوار أمكن السيطرة عليها مثل شواطئ ميامى والعصافرة والمندرة وسيدى بشر ولكن الشواطئ المفتوحة ذات المواجهات الواسعة والمقصود بها الشواطئ التي بلا أسوار أو بوابات والمفتوحة مباشرة علي الشوارع والمنازل مثل شواطئ أبوقير والعجمي تشكل تحدياً للأجهزة التنفيذية نظراً لاتساع مواجهاتها وعمق المساحات الرملية بها.

وتابع: موظفو الادارة المركزية للسياحة والمصايف ينتشرون علي كافة الشواطئ لإخلائها بالرغم من عدم وجود صفة الضبطية القضائية مما يعرضهم كثيرا لاستفزازات وتعدي المواطنين عليهم، وقد قمنا بتحرير عدة محاضر بأقسام الشرطة نتيجة تعدي البعض علي عمال الإدارة اثناء تأدية واجباتهم.

وتابع اللواء رشاد: بالرغم من تلك الصعوبات نكثف من وجودنا بشواطئ غرب الإسكندرية ومنها شاطئ النخيل الذي نمر عليه ونخليه من المواطنين علي مدار ٢٤ ساعة نظرا لطبيعته وخطورة الاستحمام به في ظل عدم توافر خدمة الإنقاذ، وقد تم تعيين المزيد من عمال المراقبة للمعاونة في المرور علي الشواطئ لإخلائها في ظل عدم التزام بعض المواطنين بقرارات حظر ارتياد الشواطئ كما رصدنا جميعا.

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وطالب اللواء رشاد المواطنين بالتمهل قبل التضحية بأرواحهم وكفى ما وقع من ضحايا نطلب لهم الرحمة ويكفى هذا العدد من الضحايا.