شكرا لقرائتكم خبر عن الأضخم منذ ٥٠ عاما.. ٢٠ رقماً مهماً عن محور المحمودية بالإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، مشروع محور المحمودية «شريان الأمل»، الذي أنجزته الشعبة الهندسية بالمنطقة الشمالية العسكرية في زمن قياسي.

وتستعرض «المصري اليوم» 20 رقما مهما عن مشروع محور المحمودية الذي وصفه اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، بأنه يعد أضخم مشروع قومي في المحافظة خلال الـ 50 عاما الماضية.

الاضخم منذ ٥٠ عاما.. ٢٠ رقما مهما عن محور المحمودية بالإسكندرية

الاضخم منذ ٥٠ عاما.. ٢٠ رقما مهما عن محور المحمودية بالإسكندرية

الاضخم منذ ٥٠ عاما.. ٢٠ رقما مهما عن محور المحمودية بالإسكندرية

الاضخم منذ ٥٠ عاما.. ٢٠ رقما مهما عن محور المحمودية بالإسكندرية

الاضخم منذ ٥٠ عاما.. ٢٠ رقما مهما عن محور المحمودية بالإسكندرية

الوضع في مصر

اصابات Advertisements 98,062

تعافي 69,612

وفيات 5,342

- يسع المحور من ٦ إلى ٨ حارات مرورية في كل اتجاه بطول 22.1 كيلومتر، بدءا من الحدود الإدارية للإسكندرية بالكيلو 55 «تقاطع كوبري الطريق الدولي» شرقا وحتى المصب بمنطقة الدخيلة بالكيلو ٧٧.١ غربًا.- ينقسم المشروع إلى قطاعين، «القطاع المكشوف» من تقاطع كوبري الدولي حتى منطقة الهدار بطول 7.750 كيلومتر، و«القطاع المغطى» من منطقة الهدار الكيلو 62 حتى المصب بطول 14.350 كيلومتر.- ٣٤ كوبري جرى إنشاؤها على المحور بواقع 7 كباري سيارات علوية بإجمالي أطوال 8.7 كيلومتر، بينها 3 كباري على المحور هي «بشاير الخير أ، وأنطونيادس، وأبو سليمان».أما الكباري الأربعة الأخرى فهي «بشاير الخير ب، المطار، 14 مايو، وصلة الدولي الساحلي» وهي لربط المحور بالطرق السريعة كالطريق الساحلي والإسكندرية الزراعي و 22 كوبري مشاة.- يضم المحور 3 أنفاق مكشوفة هي «نفق كوبري الناموس، نفق القطار القبلي، نفق القطار البحري»، بالإضافة إلى 5 كباري سطحية للسيارات بالقطاع المكشوف.- ١٢ محورا عرضيا لربط محور المحمودية بشوارع الإسكندرية، بينها 6 محاور تربط المحور بالطرق السريعة.- ٣ خطوط أتوبيس كهربائى تعمل بطول المحور.-٣ بحيرات صناعية تم إنشاؤها بالمحور لمراعاة البعد الجمالي تبلغ مساحتها 17 ألفا و346 مترا مربعا، و جرى إنشاء هدار مياه، يشمل خطي مياه «ري وطوارئ» بقطر 1400 مم، لتغذية البحيرات الثلاث.- 14 منطقة تنموية تم إنشاؤها بطول مشروع «شريان الأمل» تخدم سكان 4 أحياء ذات كثافة سكانية عالية هي «شرق، ووسط، وغرب، والمنتزه أول».- ١٤ مسجدا جرى إنشاؤها بالمناطق التنموية على الطراز الإسلامي الحديث ويتكون كل منها من 3 طوابق بمساحة 800 متر «يضم قاعة للمناسبات ومكاتب و مصلى الرجال، وآخر للسيدات».- ويتضمن مشروع محور المحمودية إنشاء كاتدرائية البشارة والملاك غبريال.- 4435 مترا مربعا هى مساحة المسطحات التجارية بعدد 100 محل تجاري مجهزة لكافة الأنشطة الخدمية بمنطقة البحيرات.- 22.1 كيلومتر طول تم رصفها ضمن مخطط المشروع.- 3300 عامود إنارة تم تركيبها لإضاءة المشروع.- 14 ألفا و350 متر طولي تم تدبيشها على جانبي المجرى المائي فى القطاع المكشوف.- 14.350 متر طولي. هي أطوال مواسير عبارة عن خطين أسفل القطاع المغطي، الأول لمياه الأمطار منفصل عن شبكة الصرف الصحي، والثاني لرشح المياه الجوفية.- 320 ألف متر مربع مساحة أرض فضاء نتج عن تغطية ترعة المحمودية جرى استخدام 72 ألف متر منها في تنفيذ المناطق التنموية والمساجد والملاعب.- 1.5 مليون متر مربع أراض، أتاحها المشروع عبارة عن منشآت صناعية لا تعمل بكامل طاقتها سواء قطاع خاص أو عام على جانبي المحور.- ٢٠٠ ألف فرصة عمل يوفرها المشروع وفقا للشعبة الهندسية بالمنطقة الشمالية العسكرية يوفر المشروع 50 ألف فرصة عمل مباشرة من خلال المناطق الاستثمارية والتجارية، بالإضافة إلى 150 ألف فرصة عمل غير مباشرة.- 22 كيلومتر طولى من الشبكات المتهالكة وغير المخططة لخطوط المرافق العامة تم نقلها لاعتراضها طريق المشروع.- 40 كوبري حديدي تزن 3000 طن، تمت إزالتها كانت تعترض الطريق، بالإضافة إلى الكثافة السكانية على جانبي المحور والتي تفوق الـ 1.5 مليون نسمة.