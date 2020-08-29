شكرا لقرائتكم خبر عن غداً.. الإعلان عن نتيجة وأوائل الدبلومات الفنية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلن الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، أنه من المقرر إعلان نتيجة الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2019/ 2020 غدا الأحد لكافة الشعب «صناعي، تجاري، زراعي» بنظام 3 و5 سنوات.
وأضاف مجاهد، في تصريحات صحفية، إن نتيجة الدبلومات الفنية تتم مراجعتها وتدقيقها وتجهيز قائمة الأوائل، استعدادا لإعلانها غدا.
وأدى طلاب الدبلومات الفنية الامتحانات التحريرية في الدور الأول لهذا العام وبلغ عدد الطلاب 776161 طالبا وطالبة، وذلك في 2987 لجنة سير.
وبلغ عدد المقدرين بلجان تقدير الدرجات والمنتدبين للجان السير 47679 مقــدرا، ويبلغ عدد المنتدبين للجان سير الامتحان 177326 عضوا.
وبلغ عدد مقررات الامتحانات التحريرية 1644 مقررا، وبذلك يزيد إجمالي عدد الطلاب والمعلمين والإداريين المشرفين على العملية الامتحانية عن مليون شخص لأول مرة في تاريخ وزارة التربية والتعليم الفني.
ومن المقرر أن تعلن وزارة التربية والتعليم نتيجة الدبلومات الفنية غدا على الموقع الإلكتروني للوزارة عقب اعتمادها من الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم.
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