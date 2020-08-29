شكرا لقرائتكم خبر عن 45.2 مليون جنيه اعتمادات الخطة الاستثمارية بمدينة العريش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال العميد ماجد محمد أحمد، رئيس مركز ومدينة العريش بشمال سيناء، إن اعتمادات الخطة الاستثمارية للعريش للعام المالي الجاري تبلغ 45 مليونا و200 ألف جنيه.

وأضاف رئيس مركز ومدينة العريش أنه تم توزيع اعتمادات الخطة الاستثمارية الأساسية على محاور التنمية الأساسية بواقع مبلغ 7.5 مليون جنيه لأعمال الكهرباء، مبلغ 20.7 مليون جنيه للطرق، مبلغ 11 مليون جنيه لتحسين البيئة، 6 ملايين جنيه لتدعيم الوحدات المحلية.

أشار رئيس المدينة إلى استكمال رصف عدد من الطرق الفرعية والرئيسية في مدينة العريش، بجانب استكمال تغيير الكابلات الهوائية إلى أرضية وإنارة عدد من الأحياء والتجمعات والشوارع.

شدد رئيس المدينة على سرعة طرح مشروعات الخطة الاستثمارية على المقاولين حتى يتم الانتهاء من تنفيذها في المواعيد المحددة طبقًا لتوجيهات اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء.

من جانبه، أكد اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، على أن اعتمادات الخطة الاستثمارية للمحافظة للعام المالي الجاري تبلغ 286 مليونا و551 ألف جنيه، من بينها 280 مليونا و900 ألف جنيه كتمويل من بنك الاستثمار القومي والخزانة العامة، و5 ملايين و651 ألف جنيه كتمويل ذاتي.

أضاف المحافظ أنه تم توزيع اعتمادات الخطة الاستثمارية الأساسية على محاور التنمية الأساسية بواقع مبلغ 55.5 مليون جنيه لأعمال الكهرباء، مبلغ 87.2 مليون جنيه للطرق، مبلغ 59.9 مليون جنيه لتحسين البيئة، مبلغ 63.9 مليون جنيه لتدعيم الوحدات المحلية، ومبلغ 20 مليون جنيه للأمن والمرور والإطفاء.

Advertisements