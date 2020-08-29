شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الأزهر تعلن نظام التسجيل والدراسة للطالبات المنتسبات بتنسيق 2020 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت جامعة الأزهر عن نظام التسجيل والدراسة للطالبات المنتسبات بتنسيق 2020، حيث تضمن نظام التسجيل أن يتم قيد الطالبات المنتسبات وفقًا لما نص عليه القرار الجمهوري رقم 217 لسنة 2005 في هذا الشأن، ويتم قبولهن في ضوء هذا النظام عن طريق مكتب تنسيق القبول بجامعة الأزهر قبل بداية العام الدراسي سنويًا.

ويجوز تحويل الطالبة المنتسبة من نظام الانتساب إلى الانتظام بعد ترشيحها «منتسبة» إذا كان مجموعها يسمح بالتحويل إلى الانتظام، والمساواة بين الطالبات المنتظمات والمنتسبات، وذلك في الاستفادة من فرص البقاء بالفرق الدراسية خلال سنوات الدراسة بكلياتهن.

وتقوم الطالبة بسداد الرسوم المقررة للانتساب بكليات البنات بجامعة الأزهر، كما يجوز تحويل الطالبة المنتسبة طبقًا لنظام الانتساب إلى طالبة منتظمة بشرط نجاحها بالكلية وحصولها على تقدير عام جيد على الأقل.

أما عن نظام الدراسة، فتسير الدراسة بالكليات على نظام الفصلين الدراسيين، ويطبق على الطالبات المنتسبات ما تضمنته اللوائح الداخلية ذاتها، خاصة من حيث خطة الدراسة والامتحانات المطبقة على الطالبات المنتظمات وبما لا يتعارض مع نظام الانتساب.

وفيما يخص الأنشطة والخدمات الطلابية فنصت على المساواة بين الطالبات المنتظمات والمنتسبات، وذلك في الاستفادة من كافة أوجه الأنشطة والخدمات التي تقدمها الجامعة لهؤلاء الطالبات، سواء كانت اجتماعية أو رياضية أو فنية أو طبية أو ثقافية أو غيرها من خدمات تقدمها الجامعة فيما عدا الإقامة بالمدن الجامعية، وذلك في مقابل سداد الرسوم المقررة لهذا.

وكشفت الجامعة عن دليل الطالبة المنتسبة، وهي أن يكون الانتساب بالكليات والشُعب التالية من القسم الأدبي والعلمي بجامعة الأزهر، والتي يحددها المجلس الأعلى للأزهر، وذلك لنيل درجة الليسانس أو البكالوريوس، وهي كالآتي: كليات الدراسات الإسلامية والعربية بنات بالقاهرة والأقاليم (عدا شعبة الصحافة والإعلام)، وكلية التجارة بنات بالقاهرة، وتفهنا الأشراف وأسيوط باللغة العربية فقط، وكلية البنات الإسلامية بأسيوط والبنات الأزهرية بالعاشر من رمضان والمنيا الجديدة وطيبة الجديدة وأسوان، وشعبتي التاريخ والاجتماع بكليتي الدراسات الإنسانية بنات بالقاهرة وتفهنا الأشراف.

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