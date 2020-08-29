شكرا لقرائتكم خبر عن مدبولي: نستهدف الاكتفاء الذاتي من المواد البترولية خلال «2022- 2023» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن مصر لديها رؤية لامتلاك القدرة وتلبية كل احتياجات مواطنيها، خاصة في قطاع البترول والثروة المعدنية.

وأضاف «مدبولي»، خلال افتتاح مجموعة من المشروعات القومية في الإسكندرية، السبت، أن الدولة لديها رؤية مهمة جدا في القدرة على الاكتفاء الذاتي من المنتجات البترولية خلال العام المالي (2022- 2023).

وأوضح رئيس الوزراء أن «مصر كانت تستورد أغلب هذه المنتجات حتى فترة قريبة»، متابعا: «هدفنا من هذه المشروعات العملاقة أن نصل إلى الاكتفاء الذاتي من المنتجات ونستورد فقط الزيت الخام إلى جانب التوسع في كل عقود الاستثمار المشترك».