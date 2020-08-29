شكرا لقرائتكم خبر عن السيسى للمصريين: "القنوات المسيئة بتكلمكم كلام لا يرضى ربنا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن هناك حملات تشكيك في كل المشروعات التي تقوم بها الدولة، متابعا: "في كل مشروعاتنا اللى بنعملها هتجدوا تشكيك وتجدوا ناس بتتكلم بشكل سلبي على اللي احنا بنعمله، ولكن الهدف من هذه المشاريع هي المصلحة للكل، والقنوات المسيئة اللى عاوزة دايما تكلمكم كلام لا يرضى ربنا". Advertisements وأشاد الرئيس السيسي خلال افتتاح عدد من المشروعات القومية بالإسكندرية، بجهد وزير التموين خلال السنوات الماضية، قائلا: " خلال الفترة الماضية لم يحدث اى نقص في اى سعل أساسية رغم تحدي ازمة كورونا كان طبيعى ان احنا نتعرض لازمة زى كده..جهد وزارة التموين والدكتور على خلال الفترة الماضية مفيش أي نقص في السلع الأساسية حصل او اختناق او شكل من تسعير غير دقيق او تلاعب في الأسواق".

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