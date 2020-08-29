شكرا لقرائتكم خبر عن السيسى: حجم التصالح في مخالفات البناء حتى الآن 10 % والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الدولة لم تتخذ إجراءات حادة لمواجهة مخالفات البناء دون سابق إنذار، مضيفا: "مخدناش إجراء حاد في مخالفات البناء بدون إنذار احنا قايلين الكلام ده من 3 سنين وادينا مهلة لنفسنا 6 شهور، وقلنا التصالح وكلام من هذا القبيل .
وأضاف الرئيس خلال افتتاح عدد من المشروعات القومية في الإسكندرية: "حجم الناتج اللى اتعمل خلال الفترة السابقة 10 % أو أقل، وحصل تعدي خلال نفس الفترة أو يتجاوزهم".
كانت هذه تفاصيل خبر السيسى: حجم التصالح في مخالفات البناء حتى الآن 10 % لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.