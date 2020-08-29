شكرا لقرائتكم خبر عن السيسى: حجم التصالح في مخالفات البناء حتى الآن 10 % والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الدولة لم تتخذ إجراءات حادة لمواجهة مخالفات البناء دون سابق إنذار، مضيفا: "مخدناش إجراء حاد في مخالفات البناء بدون إنذار احنا قايلين الكلام ده من 3 سنين وادينا مهلة لنفسنا 6 شهور، وقلنا التصالح وكلام من هذا القبيل .

وأضاف الرئيس خلال افتتاح عدد من المشروعات القومية في الإسكندرية: "حجم الناتج اللى اتعمل خلال الفترة السابقة 10 % أو أقل، وحصل تعدي خلال نفس الفترة أو يتجاوزهم".