شكرا لقرائتكم خبر عن وزير البترول: مشروعات زيادة إنتاج البنزين تصل إلى 7.5 مليار دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أن حجم استهلاك البنزين يصل إلى 7 ملايين طن، ووصل إلى 6.6 ملايين طن بسبب جائحة كورونا، مشيرا إلى أن الإسكندرية توفر 35 % من احتياجات البنزين والسولار على مستوى الجمهورية، حيث تحتوي على 6 مصافى تكرير و 3 مجمعات بتروكيماويات، و45 % من طاقة التكرير في مصر.

وأضاف "الملا" خلال افتتاح عدد من المشروعات القومية بنطاق محافظة الإسكندرية بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن مصر كانت تستورد 3 ملايين طن، انخفض بعد ذلك بنسبة 50 % أي بواقع 1.5 مليون طن، بسبب تنفيذ عدة مشروعات بالقطاع ، بالإضافة إلى ترشيد الاستهلاك وتصحيح التسعير وترشيد الدعم.

وأوضح وزير البترول، أن حجم الاستثمارات في مشروعات زيادة إنتاج البنزين تصل إلى 7.5 مليار دولار، أي بما يعادل 120 مليار جنيه.