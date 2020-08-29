شكرا لقرائتكم خبر عن السيسى عن المساجد المخالفة: "اللى عاوز يبنى حاجة لربنا يسرق أرضه؟" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن محور المحمودية سيعطي حرية حركة بالإسكندرية مضيفا: دائما سنجد من يشككون في المشروعات التي ننفذها، مضيفا: "فيه ناس بتتكلم بشكل سلبي عن الإجراء، كان فيه 30 مسجد وتعديات أخرى ويقولوا بيهدوا مساجد ربنا ، والله لا يرضي ربنا سبحانه وتعالى بس هما ميعرفهوش..ويقولوا بيهدوا جوامع ربنا، شوف المصريين، احنا، استغفر الله العظيم".

وقال الرئيس السيسى خلال افتتاح عدد من المشروعات القومية في الإسكندرية: "يا رب تبقوا زينا في إن انتوا تعملوا حساب ربنا انتوا بتخربوا الشعوب وتدمروها وتدمروا الأمم وتضيعوها، جايين تتكلموا علينا لما بنبنى ونعمر هو ده المنظر اللى كنا بنتعاير بيه ويقول شوف المصريين وشوف فقرهم وخيبتهم عاملة إزاي".

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وتابع الرئيس: "احنا بنفتتح وسعداء والبحيرة فيها 77 جامع مخالف على حرم الترعة، اللى عاوز يبني حاجة لربنا يسرق أرضه؟، دى سرقة".

ووجه الرئيس محافظ البحيرة لتدشين محاور على كل ضفة وإنشاء مساجد بديلة بنفس النمط، قائلا: "بشكرك وانا معاك والدولة معاك نعمل 4 محاور على كل ضفة ونعمل المساجد بنفش النمط ومساكن لأهلنا اللى اتعدوا لكن احنا بنحاسب نفسنا التجاوز اللى تم احنا ندفع تمنه مش الناس".