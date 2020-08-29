شكرا لقرائتكم خبر عن 6687 طالب بالتعليم المدمج فى جامعة القاهرة يؤدون الامتحانات اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، انتهاء مركز التعليم المدمج بالجامعة من كافة الترتيبات الخاصة ببدء امتحانات طلاب التعليم المدمج لدور يوليو 2020، والتى بدأت صباح اليوم السبت، وتستمر حتى الثلاثاء 15 سبتمبر المُقبل، بالقاهرة والمحافظات والدول العربية.

وقال رئيس جامعة القاهرة، فى بيان صادر عن جامعة القاهرة، إن امتحانات دور يوليو 2020 للتعليم الدمج سيؤديها نحو 6687 طالب وطالبة للفصل الدراسى الثانى من المستوى الرابع وأن طلاب النقل بنظامى التعليم المفتوح والمدمج قد بدأوا فى تقديم البحوث بما يتناسب مع طبيعة دراستهم وسط إجراءات احترازية مُشددة، وبإشراف كامل من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة.

وأشار الدكتور الخشت، إلى أن التحول من نظام التعليم المفتوح إلى نظام التعليم المدمج بالجامعة يعد أحد أهم الإنجازات التى تحققت خلال العامين ونصف الماضيين فى جامعة القاهرة من نهاية عام 2017، حيث يعتبر نظام التعليم المدمج من أفضل المسارات التعليمية التى تجمع بين مميزات النظم التعليمية المختلفة فى نظام واحد مدمج، حيث يجمع بين التعليم التقليدى الذى يضم المحاضرات التقليدية فى قاعات الدراسة، والتعليم الإلكترونى عن طريق الإنترنت.

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وأوضح رئيس جامعة القاهرة، أن نظام التعليم المدمج أو الهجين سوف يطبق فى الجامعة كلها من العام الدراسى القادم ويهدف إلى مواكبة متطلبات الجودة فى التعليم وقواعدها، وفق أحدث أساليب التدريس والتقويم، والوفاء بمتطلبات التطورات العالمية فى مجال التعليم عن بعد، مضيفًا أن الجامعة قطعت شوطا كبيرا فى تطوير البنية التحتية والتكنولوجية لمواكبة متطلبات جودة العملية التعليمية، وأنها بصدد الانتهاء من آخر مرحلة، مما يسهل لها الاندماج فى المنظومة الكلية للحكومة فى تحولها الإلكتروني.

من جانبه، قال الدكتور جمال عبد العزيز مدير مركز التعليم المدمج، إن الامتحانات تم وضعها وفق المعايير التى أقرها مجلس الجامعة ما بين أسئلة موضوعية بنظام البابل شيت وأسئلة مقاليه، مشيرًا إلى أن الجامعة تقوم بتطوير البنية التحتية والتكنولوجية لمركز التعليم المدمج لمواكبة متطلبات الجودة فى التعليم وقواعدها.

وأعلن مدير مركز التعليم المدمج عن فتح باب التقديم بالمركز للطلاب الراغبين للالتحاق ببرامج التعليم المدمج بكالوريوس التجارة(علوم الأعمال)، بكالوريوس التربية( الطفولة المبكرة)، ليسانس الآداب بتخصصات الترجمة باللغة الإنجليزية، وعلم النفس وتطبيقاته، الدراسات التاريخية وحضارات العالم، علم الاجتماع التطبيقي، النشر والحفظ الرقمى، وليسانس دار العلوم، خاصة بالنسبة للطلاب الذين مر سنتين على حصولهم على الثانوية العامة أو ما يعادلها لاستكمال تعليمهم العالى.