شكرا لقرائتكم خبر عن 239 ألف طالب يؤدون امتحانات الدور الثانى للدبلومات الفنية.. والنتيجة غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفنى، أن الوزارة انتهت من تجهيز نتيجة الدبلومات الفنية 2020، مؤكدا أنه سيتم اعتمادها غدا الأحد.

وأضاف نائب وزير التربية والتعليم، أن نسب النجاح فى بعض نوعيات الدبلومات قريبة من السنوات الماضية، ففى دبلوم الفنى الزراعى وصلت نسبة النجاح قرابة 48، و58% بالنسبة للتعليم الصناعى نظام خمس سنوات، مشيرًا إلى أنه لأول مرة يتم إعداد تقرير من قبل الشئون القانونية فى الوزارة عن حالات الغش والطلاب الذين تقرر حرمانهم من الامتحانات بسبب الغش.

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وشدد رئيس الامتحانات على أنه تم تحديد الأوائل وسيكون عددهم فوق ال 30 طالب وطالبة من جميع نوعيات الدبلومات الفنية، مشيرا إلى أن من يدخل امتحانات الدور الثانى للدبلومات الفنية 236 ألف طالب فى دبلوم الثلاث سنوات و3 آلاف فى دبلوم الخمس سنوات بإجمالى 239 ألف طالب وطالبة سوف يؤدون امتحانات الدور الثانى للدبلومات الفنية 2020.

وأدى الامتحانات التحريرية فى الدور الأول لهذا العام عدد 776161 طالب وطالبة أمام عدد 2987 لجنة وتنتهى الامتحانات التحريرية يوم الخميس الموافق 13/8/2020، وتم البدء فى أعمال تقدير الدرجات للدبلومات الفنية 8 أغسطس الجارى داخل 90 مقر تقدير، ووصل عدد لجان النظام والمراقبة للتعليم الفنى بنوعياته (نظام السنوات الثلاث والسنوات الخمس) 25 لجنة، كما بلغ عدد لجان الإدارة 23 لجنة، وبلغ عدد مراكز توزيع الأسئلة وتجميع أوراق الإجابة 34 مركز بجميع المحافظات، ويبلغ عدد الأعضاء العاملين بمراكز توزيع الأسئلة 4450 عضو، كما يبلغ عدد المقدرين بلجان تقدير الدرجات والمنتدبين للجان السير 47679 مقدر، ويبلغ عدد المنتدبين للجان سير الامتحان 177326 عضو.

وعقدت امتحانات الدبلومات الفنية خلال الفترة من 25 يوليو الماضى وانتهت 13 أغسطس الجارى، حيث أدى الطلاب الامتحانات وسط اجراءات حمايتهم من فيروس كورونا.