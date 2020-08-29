أخبار مصر

القومى المرأة يطلق المرحلة الثانية من مبادرة لأنى رجل فى 8 محافظات

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن القومى المرأة يطلق المرحلة الثانية من مبادرة لأنى رجل فى 8 محافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يطلق المجلس القومي للمرأة اليوم السبت 29 أغسطس 2020 حتى 31 أغسطس المرحلة الثانية من مبادرة لأنى رجل، وذلك بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضه و هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.

 

وأشارت إيزيس محمود مدير عام التدريب والتوعية بالمجلس، إلى أن  المرحلة الثانية من مبادرة لأني رجل سيتم تنفيذها  في 8 محافظات  هي الإسكندرية وبورسعيد وأسيوط والفيوم وأسوان ودمياط والقاهرة وجنوب سيناء، حيث سيتم خلال الحملة توعية الشباب  داخل مراكز الشباب  بالمحافظات الثمانية بخلاف الاماكن الآخرى مثل الشوارع والمقاهي والنوادى الاجتماعية واماكن تجمع الشباب وغيرها برسائل الحملة ، مشيرة إلى أن هناك ما يقرب من  190 شاب  يشارك في الفاعليات التى يتم تنفيذها .

 

وأكدت إيزيس محمود أن الحملة تهدف إلى نشر الوعى بين الرجال والشباب  بعدد من الرسائل الأساسية والتى تتضمن دعم الرجل للمرأة فى العمل، التعليم ، ممارسة ، المشاركة فى الأعمال المنزلية ، التعامل مع المرأة فى العمل و الدراسة باحترام ، المشاركة فى تربية الأولاد ، مناهضة العنف ضد المرأة، وحمايتهن من وختان الإناث و الزواج المبكر.

Advertisements

 

جدير بالذكر أن المرحلة الأولى قد شملت  تنظيم دوري لكرة القدم بين جميع المحافظات تحت شعار لأني رجل، وتسعى   الحملة الى إدماج الرجال والشباب لتمكين المرأة وحثهم علي ان  يكونوا  مشاركين وداعمين لها فى كل أمور الحياة  .

 

 

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر القومى المرأة يطلق المرحلة الثانية من مبادرة لأنى رجل فى 8 محافظات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا