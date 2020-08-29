شكرا لقرائتكم خبر عن جروبات الغش تنشر أجزاء من أسئلة الجغرافيا للثانوية دور ثان .. والتعليم تحقق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت جروبات الغش أجزاء من امتحان مادة الجغرافيا للثانوية العامة دور ثان، بعد بدء لجنة الامتحان بدقائق، فيما يتتبع فريق مكافحة الغش مصدر الأسئلة والإجابات المتداول للتأكد من صحتها ومعرفة مصدر الورقة المتداولة واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.

ويؤدى اليوم السبت طلاب الثانوية العامة دور ثان امتحان مادة الكيمياء للشعبة العلمية ومادة الجغرافيا لطلبة الشعبة الأدبية، كما يؤدي طلاب الثانوية العامة (المكفوفين) الامتحان في مادة الجغرافيا (ورقة أولي)، وطلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا اختبار مقاييس المفاهيم (الكيمياء) لشعبتي العلوم والرياضيات.

وقالت مصادر مسئولة، إن غرفة العمليات المركزية قامت قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول كراسات الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات.

ووصل عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الدور الثانى إلى 110900 طالب وطالبة، وعدد لجان السير إلى (351) لجنة على مستوى الجمهورية، كما يؤدي طلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (STEM ) وطلاب الثانوية العامة المكفوفين امتحان الدور الثانى.

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وشدد الدكتور رضا حجازى نائب وزير التربية والتعليم على الالتزام بتعليمات الوزارة والإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية في لجان الامتحانات قبل وأثناء الامتحانات بما يضمن انتظام سير الامتحانات، واتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بتوفير المناخ الهادئ والآمن للطلاب خلال فترة انعقاد الامتحانات.



ووجه حجازى، رؤساء اللجان بتنفيذ آليات التعقيم على الطلاب وجميع المشاركين في أعمال الامتحانات (المنتدبين للجان السير المنتدبين لتقدير الدرجات والعاملين بلجان الإدارة ولجان النظام والمراقبة) للحفاظ على الصحة العامة لجميع المشاركين، وأعداد الطلاب باللجان الفرعية بحد أقصى 14 طالبًا للحفاظ على المسافات الآمنة بين الطلاب أثناء أداء الامتحان، مع حظر اصطحاب التليفون المحمول أو أى وسيلة تساعد على الغش، ومنع التدخين داخل اللجنة سواء من الطالب أو المعلم.