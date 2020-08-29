شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة من الموانئ الجوية لتقييم توصيات برنامج تسهيلات النقل الجوي فى 3 مطارات (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرت لجنة من خبراء الموانئ الجوية بمطارات برج العرب الدولى في الإسكندرية، والعلمين الدولى ومرسى مطروح الدولى، جولة تفقدية استمرت 3 أيام اختتمت، أمس، لدراسة التوصيات الواردة في البرنامج الوطني لتسهيلات النقل الجوى، الذي تم وضعه بمعرفة سلطة الطيران المدنى بهدف تنفيذ التسهيلات الواردة في اتفاقية الطيران المدني الدولي (اتفاقية شيكاغو)، وكذلك المرور على جميع المطارات التابعة للإدارة العامة لجمارك الموانىء الجوية للوقوف على العقبات وإجراء استعراض معمق لأهداف البرنامج وآليات تطبيقه والامتثال لما جاء به.

وقال مستور ابوتلات، مدير إدارة الوديعة بجمارك الموانئ الجوية في مطار برج العرب الدولى بالاسكندرية، لـ«المصرى اليوم»، إن اللجنة مارست مهامها استناداً إلى قرار عصام أحمد حسنين، مدير عام الإدارة العامة لجمارك الموانىء الجوية، في هذا الصدد، مشيراً إلى أن اللجنة قامت على مدار الأيام الثلاثة بدراسة البرنامج ومواءمته مع جميع التشريعات المحلية والاتفاقيات الدولية والمستجدات المتعلقة بخريطة الطريق العالمية للإيكاو- منظمة الطيران المدني الدولي-، بشأن استئناف الطيران المدنى وانعاشه وتعافيه إثر جائحة فيروس كورونا وكذلك معايرته مع لوائح العمل والإجراءات المعمول بها في الموانىء الجوية المصرية.

وأوضح «ابوتلات»، أن اللجنة أجرت زيارة ميدانية للموانئ الجوية الثلاثة بمطارات (برج العرب الدولى، العلمين الدولى، مرسى مطروح الدولى)؛ حيث تم مناقشة التوصيات والمواد الإرشادية الجديدة أو المعدلة مع مراعاة التطورات الحديثة في التكنولوجيا المطبقة عالمياً، والتحديات المعاصرة والاحتياجات المستقبلية والتى من شأنها تحسين كفاءة وفعالية التفتيش الجمركي وإجراءات المراقبة الأخرى في المطارات تحقيقاً للقاعدة القياسية 8- 17 من الملحق التاسع لاتفاقية شيكاغو.

ولفت إلى أن المتابعة الميدانية مع رجال الجمارك في المواقع التنفيذية بالمطارات الثلاثة؛ ساهمت في توفير معلومات يمكن أن تستخدمها اللجنة الرئيسية في وضع دليل يحتوى على مواد إرشادية أخرى لمساعدة الجهات المعنية في تنفيذ توصيات الملحق التاسع لاتفاقية الطيران المدنى الدولى وخصوصاً فيما يتعلق بنظم المعلومات المسبقة المتعلقة بالمسافرين، وكذلك في مساعدة الإدارة العامة لجمارك الموانىء الجوية لتحقيق المزيد من التنسيق على الصعيد التنظيمي في هذا الصدد، ووضع أدوات وتعليمات إدارية من شأنها مراعاة تطبيق الامتثال لبنود «البرنامج الوطني لتسهيلات النقل الجوى».

وأشاد أفراد اللجنة بالجهود التي بذلت في إنشاء هذا البرنامج وأهدافه السامية والتي من أهمها تبني جميع التدابير العملية لتسهيل حركة الطائرات والركاب والبضائع وإزالة العقبات والتأخير غير الضرورى ومعالجة وتوحيد مصالح جميع الجهات المعنية ووضع أساس متين للتعاون بين الجهات المعنية والمسئولة في الدولة؛ يتمثل في إنشاء اللجنة الوطنية للتسهيلات وكذلك إنشاء وتشغيل لجان التسهيلات في جميع مطارات الجمهورية للعمل على إيجاد حلول للمشاكل اليومية في مجال التسهيلات.

وأنهت اللجنة عملها بإعداد تقرير بخصوص التسهيلات المتعلقة بالجمارك والتى وردت بالفصل الثالث بالبرنامج المذكور بعاليه؛ أوضحت فيه نتيجة مواءمة جميع التوصيات الواردة مع أداء الإدارات الجمركية التابعة للإدارة العامة لجمارك بالموانىء الجوية ذكرت فيه بعض الملاحظات التي لا تؤثر في رأى رجال الجمارك السابق في جودة البرنامج الوطني لتسهيلات النقل الجوى كما أكدت اللجنة في تقريرها حرصها الشديد على تنفيذ وبذل مزيد من الجهود لتحقيق الأفضل.

وشملت اللجنة في عضويتها، كل من أيمن فوزى منصور مدير إدارة التعريفة والمشرف على التعريفة بالموانئ الجوية، وجمال طه خروب مدير إدارة بجمارك الموانئ الجوية، وماهر عبدالغنى مدير إدارة جمارك مطار مرسى مطروح الدولى، ومستور سالم أبوتلات مدير إدارة الوديعة بجمارك مطار برج العرب الدولى، ووليد عبدالرحمن الشيخ مدير إدارة التعريفة بجمارك الموانئ الجوية، وعبدالرزاق سليمان محمد مدير إدارة الشؤون الإدارية بجمارك الموانئ الجوية، وأحمد سمير بدر مدير حركة بجمارك مطار مرسى مطروح الدولى، وزهير الديروطى رئيس قسم الجمارك بمطار مرسى مطروح الدولى، وصلاح مبروك عبدالفتاح رئيس قسم الجمارك بمطار العلمين الدولى، وأحمد عرجاوي رزق رئيس قسم تخطيط وتطوير الإجراءات، وهانى محمد البدرى مأمور جمارك بمطار العلمين الدولى، ومحمد السعيد القط مأمور جمرك بمطار مرسى مطروح الدولى.

بينهم مطار برج العرب .. لجنة من الموانئ الجوية تتفقد المنظومة بـ3 مطارات

بينهم مطار برج العرب .. لجنة من الموانئ الجوية تتفقد المنظومة بـ3 مطارات

بينهم مطار برج العرب .. لجنة من الموانئ الجوية تتفقد المنظومة بـ3 مطارات

بينهم مطار برج العرب .. لجنة من الموانئ الجوية تتفقد المنظومة بـ3 مطارات

بينهم مطار برج العرب .. لجنة من الموانئ الجوية تتفقد المنظومة بـ3 مطارات

بينهم مطار برج العرب .. لجنة من الموانئ الجوية تتفقد المنظومة بـ3 مطارات

بينهم مطار برج العرب .. لجنة من الموانئ الجوية تتفقد المنظومة بـ3 مطارات

بينهم مطار برج العرب .. لجنة من الموانئ الجوية تتفقد المنظومة بـ3 مطارات

بينهم مطار برج العرب .. لجنة من الموانئ الجوية تتفقد المنظومة بـ3 مطارات

بينهم مطار برج العرب .. لجنة من الموانئ الجوية تتفقد المنظومة بـ3 مطارات

بينهم مطار برج العرب .. لجنة من الموانئ الجوية تتفقد المنظومة بـ3 مطارات