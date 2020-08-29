شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القليوبية يقود حملة لإزالة الإشغالات بشرق شبرا الخيمة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قاد اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، مساء أمس، حملة مفاجئة بشارعي مطحن مسطرد، و٢٣ يوليو، بحي شرق شبرا الخيمة، رافقه الدكتور بكر عبدالمنعم رئيس حى شرق شبرا الخيمة، لإزالة الإشغالات بالتنسيق مع مديرية الأمن، حيث تم تحرير ٦ محاضر للمخالفين ومصادرة عربة طعام و٣ميزان وأنبوبة غاز كبيرة، وتم تحرير المحاضر اللازمة لشارع ٢٣ يوليو بالسوق التجارى تلبية لاستغاثة المواطنين، كما تم إزالة ٣٢ استاند حديد وعدد ١٠٠ستارة، وتم التحفظ على المضبوطات بمخازن الحى باستخدام معدات وسيارات الوحدة المحلية ووسط تأمين الجهات الأمنية، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

ووجه «الهجان» بغلق ٢ مقهى لمزاولة النشاط بدون ترخيص وعمل إشغال بالشارع. وتفقد المحافظ، خلال الجولة، حديقة النخل بمحور مصر الجديدة من حيث النظافة والزراعة والري، مؤكدا على ضرورة نظافتها وريها بشكل دورى.

ووجه محافظ القليوبية باستمرار وتكثيف أعمال النظافة والتجميل ورفع الإشغالات من الشوارع الرئيسية والميادين الحيوية لتحقيق السيولة المرورية أمام حركة المواطنين والسيارات، للحفاظ على الشكل الحضاري والجمالي للمدن وتطبيقا للقانون.

محافظ القليوبية يقود حمله مسائيه بشرق شبرا الخيمه

محافظ القليوبية يقود حمله مسائيه بشرق شبرا الخيمه

محافظ القليوبية يقود حمله مسائيه بشرق شبرا الخيمه

محافظ القليوبية يقود حمله مسائيه بشرق شبرا الخيمه