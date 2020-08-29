شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 9 أشخاص في انقلاب «ميكروباص» بالبحيرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أصيب 9 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي السريع في نطاق محافظة البحيرة. وتلقى اللواء محمد والي، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مركز شرطة دمنهور انقلاب سيارة «ميكروباص» بطريق «القاهرة- الإسكندرية» الزراعى السريع، أمام معهد الخدمة الإجتماعية بدمنهور. وأسفر الحادث عن إصابة 9 أشخاص بكدمات وسحجات متفرقة واشتباه ما بعد الارتجاج وإصابة 2 منهم بكسور، وجرى نقلهم إلى مستشفى دمنهور التعليمي لعمل الإسعافات الأولية اللازمة. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 98,062

تعافي 69,612

وفيات 5,342

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