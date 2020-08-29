شكرا لقرائتكم خبر عن مدبولي: الدولة استطاعت توصيل الغاز الطبيعي لـ5 ملايين وحدة سكنية في 6 سنوات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة تسعى إلى امتلاك القدرة على الإنتاج في مشروعات النفط، والإسراع بتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل، موضحا أن برنامج توصيل الغاز للمنازل بدأ منذ عام 1981 حتى 2014، حيث تم توصيل الخدمة إلى 6 ملايين وحدة سكنية فقط في 25 عاما.

وأضاف «مدبولي»، خلال افتتاح عدد من المشروعات القومية بالإسكندرية، السبت، أن الدولة استطاعت توصيل الغاز لـ 5 ملايين وحدة سكنية في 6 سنوات فقط، بإجمالي 11.4 مليون وحدة، كما تهدف الدولة للوصول لـ 18 مليون وحدة سكنية، وهي خطة الدولة خلال السنوات القادمة، ومضاعفة الأعداد بتوجيه من الرئيس السيسي، وذلك للقضاء مشاكل أنبوبة البوتاجاز وغيرها.

وأكد رئيس مجلس الوزراء أن الدولة نجحت في توفير أنبوبة الغاز للمواطن، مشيرا إلى أن الغاز الطبيعي أيسر استخدامًا للمواطنين، والدولة دائمة الدعم لمشروعات الغاز الطبيعي.