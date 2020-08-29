«نظافة الإسكندرية»: رفع حالة الطوارئ القصوى استعدادًا لافتتاح محور المحمودية

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلن المهندس أحمد عبدالقادر، العضو المنتدب لشركة نهضة مصر المسؤولة عن النظافة بمحافظة الإسكندرية، رفع حالة الطوارئ والاستعداد القصوى لوضع اللمسات النهائية لنظافة محور المحمودية قبل ساعات من افتتاح الرئيس له.
وأضاف عبدالقادر: «منذ ما يزيد عن شهر ورجال الشركة يواصلون العمل ليل نهار بهذا المحور الهام دون كلل أو ملل، وتقوم الشركة بدعم أجهزة المحافظة في خدمة هذا الطريق خدمة مميزة كاملة تبدأ من أعمال الكنس اليدوي ثم الكنس والغسيل الآلي مرورا بأعمال جمع المخلفات، ويقوم عمال الشركة باستكمال مسيرة الأعمال التي شارفت على الانتهاء ووضع اللمسات الأخيرة لهم بالطريق قبل ساعات من قيام رئيس الجمهورية بافتتاح هذا المشروع العملاق».
ووجه العضو المنتدب لشركة نهضة مصر التحية لكافة العاملين بالمحور الذين ضربوا أكبر مثال للالتزام والتضحية بأوقاتهم وأوقات أسرهم في دعم المحافظة وذلك لظهورها بأفضل صورة أمام زوارها.
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