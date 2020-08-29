شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يهاجم «القنوات المسيئة»: «كنا بنتعاير بفقرنا ويقولك شوف خيبتهم عاملة إزاي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تحدث الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح السبت، عن تطوير محور المحمودية في الإسكندرية.

وقال «السيسي» مشيرًا لصور المحور القديمة: «الصورة الموجودة بتفكرنا بوضع المحمودية أو الترعة قبل التطوير، الناس كانوا رافضين التطوير، بما فيهم الناس اللى في سوق وكالة الحضرة، إحنا طمنّاهم إن هنعملكم سوق متطورة».

وأضاف خلال افتتاح عدد من المشروعات القومية: «عاوز أقولكم في كل مشروعاتنا هتجدوا تشكيك وناس بتتكلم بشكل سلبي، هدف المشروعات المصلحة للكل، النهارده المحور بيدي حرية حركة كبيرة، ده المحور الرابع من محاور الإسكندرية. محمور المحمودية هيوصل للبحيرة».

واستنكر السيسي: «القنوات المسيئة بيقولوا شوفوا المصريين بيهدوا جوامع ربنا، طب يارب تبقوا زينا في إنكم تعملوا حساب لربنا، انتوا بتخربوا في الشعوب، لكن إحنا بنبني ونعمر، كنا بنتعاير بفقرنا ويقولك شوف خيبتهم عاملة إزاي».

وبدأت منذ قليل فعاليات افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي عددا من المشروعات القومية الخاصة بالبترول بمحافظة الإسكندرية ومحطة معالجة الصرف وتطوير محور المحمودية وبشائر الخير.

Advertisements