شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي عن اتهامات «هدم المساجد»: يارب تبقوا زينا في عمل حساب لربنا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، إن مشروع محور تنمية المحمودية سيصل إلى محافظة البحيرة.

وأضاف «السيسي» على هامش افتتاح مشروعات قومية بالإسكندرية: «أزلنا 30 مسجدا وبنيناها مرة تانية، كانوا بيقولوا إننا بنهد مساجد ربنا، هو إحنا بنهدها علشان كارهين ولا علشان نعمل مصلحة وتنمية».

وتابع «السيسي»: «القنوات المسيئة اللي عايزة دايما تكلمكم كلام مايرضيش ربنا بس هم والله ما يعرفوا ربنا، بقى إحنا بنهد جوامع ربنا؟ أستغفر الله العظيم، يارب تبقوا زينا في عمل حساب لربنا».