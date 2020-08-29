شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي عن اتهامات «هدم المساجد»: يارب تبقوا زينا في عمل حساب لربنا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، إن مشروع محور تنمية المحمودية سيصل إلى محافظة البحيرة.
وأضاف «السيسي» على هامش افتتاح مشروعات قومية بالإسكندرية: «أزلنا 30 مسجدا وبنيناها مرة تانية، كانوا بيقولوا إننا بنهد مساجد ربنا، هو إحنا بنهدها علشان كارهين ولا علشان نعمل مصلحة وتنمية».
وتابع «السيسي»: «القنوات المسيئة اللي عايزة دايما تكلمكم كلام مايرضيش ربنا بس هم والله ما يعرفوا ربنا، بقى إحنا بنهد جوامع ربنا؟ أستغفر الله العظيم، يارب تبقوا زينا في عمل حساب لربنا».
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