شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي عن مخالفات البناء: انتوا ليه مش بتساعدونا؟ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إننا نعاني من مشكلة التعدي والبناء غير المخطط، وأكد أن الأمر خطير خطير جداً.

وأضاف الرئيس السيسي أنه حذر من التعدي على الأراضي الزراعية منذ 5 سنوات، مشيراً إلى أنه يوجد في مصر أكثر من 700 مخالفة بناء.

وتابع «السيسى»: «كل واحد عنده قيراط أو اتنين يحط سور حواليهم وكده بقى عنده أرض مباني، مع إن الأراضي الزراعية بالرى الحديث تجيبلك إيراد أكتر».

وخاطب السيسي المصريين: «انتوا ليه مش عايزين تساعدونا، ومصرين على مواقفكم، بتحلموا ببلد متنظمة ومترتبة وزى الفل ولا كل واحد عايز يعمل اللي هو عايزه».