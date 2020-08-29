شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يفتتح عدداً من المشروعات القومية في الإسكندرية (بث مباشر) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار بدأت منذ قليل فعاليات افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي عددًا من المشروعات القومية الخاصة بالبترول بمحافظة الإسكندرية ومحطة معالجة الصرف وتطوير محور المحمودية وبشائر الخير. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 98,062

تعافي 69,612

وفيات 5,342

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