شكرا لقرائتكم خبر عن بدء امتحان الكيمياء والجغرافيا لطلاب الدور الثاني للثانوية العامة 2020 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأ طلاب الدور الثاني للثانوية العامة امتحان مادتي الكيمياء والجغرافيا، منذ قليل، وذلك داخل 351 لجنة على مستوى الجمهورية وسط إجراءات احترازية وأمنية مشددة، والتي تستمر حتى 3 سبتمبر المقبل.

وبدأ الطلاب بالتوافد على مقار اللجان في الثامنة صباحا لأداء المسح الحراري والتفتيش بواسطة العصا الإلكترونية لمنع دخول الهاتف المحمول أو أي أجهزة إلكترونية.

ونظمت اللجان دخول الطلاب بمسافات متباعدة قبل المرور من بوابات التعقيم وتوزيع الكمامات والمطهرات وأغطية الأحذية عليهم كما تم من إجراءات بلجان الدور الأول.

وأكد الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين ورئيس امتحانات الثانوية العامة، على الالتزام بتعليمات الوزارة والإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية في لجان الامتحانات قبل وأثناء الامتحانات بما يضمن انتظام سير الامتحانات، واتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بتوفير المناخ الهادئ والآمن للطلاب خلال فترة انعقاد الامتحانات.

وشدد حجازي علي تنفيذ آليات التعقيم على الطلاب وجميع المشاركين في أعمال الامتحانات (المنتدبين للجان السير/ المنتدبين لتقدير الدرجات/ العاملين بلجان الإدارة ولجان النظام والمراقبة) للحفاظ على الصحة العامة لجميع المشاركين.

وأكد على أن تكون أعداد الطلاب باللجان الفرعية بحد أقصى (14) طالبًا للحفاظ على المسافات الآمنة بين الطلاب أثناء أداء الامتحان والذي يبدأ الساعة العاشرة صباحًا.

وشدد حجازي علي حظر اصطحاب التليفون المحمول أو أي وسيلة تساعد على الغش، وكذلك منع التدخين داخل اللجنة سواء من الطالب أو المعلم.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إتاحة المراجعات النهائية لطلاب الدور الثاني للثانوية العامة وذلك من خلال التسجيل على منصة thanaweya.net.

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وأكدت الوزارة أنه سيتم تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا بامتحان الدور الثاني للثانوية إضافة إلى تطبيق كافة الإجراءات التي تضمن تأمين لجان الامتحانات وعدم الاخلال بها.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن طلاب الثانوية العامة الذين قرروا تأجيل امتحانات الدور الأول للثانوية العامة التي عقدت في الفترة من 21 يونيو حتى 21 يوليو 2020، يستفيدون من الدرجة كاملة في امتحانات الدور الثاني للثانوية، بشرط أن يكون تأجيل الامتحان تم بسبب عذر قهري مثل مرض أو بسبب كورونا.