شكرا لقرائتكم خبر عن غريق جديد في العلمين.. وانتشال الجثة الثانية من شاطئ النخيل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يواصل فريق غواصو الخير «مجموعة غواصين الإسكندرية» البحث عن جثة غريق جديد، مساء الجمعة، في العلمين بجوار فندق ألماظة. والغريق، حسب بلاغ ابن خاله السيد السيد العربى، يدعى أحمد أحمد أنيس السنباطي سن 17 سنة من محافظة دمياط مركز فارسكور ولايزال البحث جارياً منذ ساعات ولم تظهر الجثة بعد.

وعلى صعيد متصل، تم انتشال جثة الغريق الثاني بشاطئ النخيل، ويدعى محمود أحمد آدم 17 سنة، والذى غرق مع شاب آخر يدعي نادر على زكريا ٢١ سنة، مقيم محافظة القاهرة وتم انتشال جثته، مساء الجمعة.

يذكر أن عدد 5 من المصطافين كانوا يسبحون في شاطئ النخيل بالمخالفة للتعليمات الصادرة بإغلاق الشاطئ وتعرض الخمسة للغرق ولكن تم إنقاذ 3 فيما غرق الشابان الأخران.