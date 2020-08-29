شكرا لقرائتكم خبر عن «حماية الشواطئ»: تسليم مشروع «بئر مسعود المحروسة» نهائيًا بتكلفة 185 مليون جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس مدحت حنا، رئيس الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ بوزارة الموارد المائية والرى، إن مشروع حماية «بئر مسعود المحروسة»، تم تسليمه رسمياً بعد الانتهاء منه تماماً بتكلفة 185 مليون جنيه، والذى يتكون من 2 حاجز غاطس أحدهما بطول 1100 متر والآخر بطول 500 متر على مسافة 300 متر من خط الشاطئ، بالإضافة إلى التغذية بالرمال بكامل طول المنطقة وبعرض حوالى 30 متر ويعمل على حماية 2 كم من ساحل مدينة الإسكندرية.

وأضاف «حنا»، في تصريحات لـ«المصرى اليوم»، أنه تم إنهاء 50% من أعمال أول مشروع بحرى هندسى متكامل لحماية قلعة قايتباى في الإسكندرية بتكلفة 267 مليون جنيه، والذى سيتم الانتهاء منه وتسليمه كما هو مقرراً له في ديسمبر 2020.

ولفت إلى أنه تم الانتهاء من المشاية الخرسانية المثبتة على خوازيق خرسانية بطول 110 مترا بنسبة 100%، فيما تم إنجاز 370 متراً من حاجز الأمواج البالغ طوله 550 مترا، مشيراً إلى أن الشركة التزمت بتوجيهات الآثار بضرورة تصميم الأبراج الأربعة الموجودة على الكوبرى على نفس نسق القلعة ليتناسب مع تاريخها المملوكى والحقبة التاريخية التي لازمتها، بدلاً من الشكل الذي كان مقرراً تنفيذه والذي يشبه الشكل الكلاسيكي الحديث والمماثل لكوبرى وأبراج كوبرى ستانلى.

وأضاف أن الهيئة تقوم بمساعٍ لحل مشكلة توقف الأعمال الجارية بمشروع حماية الكورنيش في المنطقة من الميناء الشرقية وحتى محطة الرمل، بطول 850 متراً خاصة وأنه تم الانتهاء من 500 متر ويتبقى 350 متراً، إلا أن الأعمال توقفت بسبب اعتراض الآثار الغارقة، نتيجة وجود شواهد أثرية في الجزء المتبقى من أعمال الحماية بطول 350 متراً في المسافة من قبالة شارع الشهداء وحتى نهاية محطة الرمل.

أوضح رئيس الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ أنه «تم مخاطبة اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، للتدخل لحل المشكلة، كما يتم مخاطبة وزير الآثار لايجاد حلول وسط تقضى باستكمال أعمال حماية الكورنيش من النحر والتيارات البحرية والانهيار، والحفاظ في ذات الوقت على الآثار التي أعلنت عنها الادارة خاصة ونحن مقبلون على فصل الشتاء ما يتطلب سرعة استكمال الاعمال خاصة وأنه طلب من الجهة المنفذة إرجاء وضع الطبقة الأخيرة على البلوكات لمدة أسبوعين، حتى يتسنى حل المشكلة بين الآثار والرى».

ولفت «حنا»، إلى أن مشروع حماية الكورنيش تبلغ تكلفته 103 مليون جنيه بطول 850 متر، ومن المقرر أن ينتهي قبل نهاية 2020، وهو عبارة عن أعمال حماية بالاحجار المتدرجة والكتل الخرسانية «انتيفير»، ووزن الكتلة 5 أطنان وهى حماية موازية للكورنيش وخلف سور الكورنيش.

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جانب من أعمال الحماية البحرية فى مشروعات وزارة الرى بالاسكندرية

جانب من أعمال الحماية البحرية فى مشروعات وزارة الرى بالاسكندرية

جانب من أعمال الحماية البحرية فى مشروعات وزارة الرى بالاسكندرية

جانب من أعمال الحماية البحرية فى مشروعات وزارة الرى بالاسكندرية

جانب من أعمال الحماية البحرية فى مشروعات وزارة الرى بالاسكندرية

جانب من أعمال الحماية البحرية فى مشروعات وزارة الرى بالاسكندرية

جانب من أعمال الحماية البحرية فى مشروعات وزارة الرى بالاسكندرية

جانب من أعمال الحماية البحرية فى مشروعات وزارة الرى بالاسكندرية

جانب من أعمال الحماية البحرية فى مشروعات وزارة الرى بالاسكندرية

جانب من أعمال الحماية البحرية فى مشروعات وزارة الرى بالاسكندرية

جانب من أعمال الحماية البحرية فى مشروعات وزارة الرى بالاسكندرية

جانب من أعمال الحماية البحرية فى مشروعات وزارة الرى بالاسكندرية

جانب من أعمال الحماية البحرية فى مشروعات وزارة الرى بالاسكندرية