شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة تعلن توفير 65 فرصة عمل للعمالة المصرية راغبى نقل الكفالة بالسعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان أن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية العامة المصرية في الرياض بالمملكة العربية السعودية، استطاع توفير 65 فرصة عمل بإحدى شركات المواد الغذائية وتعبئة المياه الغازية، للمصريين راغبي نقل الكفالة أو الإعارة المتواجدين داخل المملكة.

ونوّه الوزير إلى أن مكاتب التمثيل العمالي التابعة للوزارة بالخارج تبذل كل الجهد من أجل تسويق العمالة المصرية وتوفير فرص عمل لها بأسواق العمل بهذه الدول.

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وفي نفس السياق قال الملحق العمالي أحمد رجائي رئيس مكتب التمثيل العمالي بالرياض : إن الرواتب والبدلات سوف تحدد طبقا للخبرة والكفاءة في أثناء المقابلات الشخصية، مشيرا إلي أنه تم التنسيق مع الشئون القنصلية على الإعلان عن تلك الوظائف على صفحة القنصلية العامة بالرياض على الفيسبوك .

وأشار الملحق العمالي إلى أن المهن المطلوبة سائق مندوب كود Cr 1، وسائق توصيل كود DR 1، يشترط أن يكون سائق عموم مركبات - سائق شاحنة ، رخصة نقل ثقيل سعودية أو مصرية درجة أولي ، وعلى الراغبين في التقدم لهذه الوظائف ممن تنطبق عليهم الشروط إرسال السيرة الذاتية علي البريد الالكتروني [email protected] ، موضح بالعنوان البريدي كود الوظيفة المتقدم لها ، وذلك في موعد أقصاه نهاية عمل يوم الخميس 3 سبتمبر 2020.