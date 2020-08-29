شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التنمية المحلية يصدر حركة محليات محدودة تضم 16 قيادة فى 10 محافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، حركة محدودة لعدد من قيادات الإدارة المحلية بالمحافظات، وتضمنت تنقلات وتعيينات لحوالى 16 قيادة محلية بـ 10 محافظات هى القاهرة والدقهلية والقليوبية وقنا وسوهاج ومطروح وبنى سويف ودمياط والاسكندرية والشرقية .

واعتمد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، مطلع شهر يونيو الماضى، أكبر حركة تنقلات لقيادات الادارة المحلية وتضم 161 قيادة محلية، وتضم 60 قيادة تم تعيينها ضمن اجراءات إعلان الوزارة رقم (2) لسنة 2019.

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وكانت وزارة التنمية المحلية أعلنت عن أن عدد الذين تقدموا فى الإعلان الذى حمل رقم 2 لسنة 2019، بلغ 1183 متقدما، استوفى الشروط من بينهم 1114 متقدمًا، لافتة إلى أنه تقدم للمسابقة على الدرجة 101، وتقدم لدرجة المدير العام 716 موظفًا، فيما تقدم للدرجة العالية 297، وبلغ عدد القيادات المطلوبة فى الإعلان 65 قيادة، مشددة على أنها تعمل باستمرار على تطبيق أعلى المعايير العلمية والإدارية ومبادئ الشفافية والعدالة والحوكمة فى اختيار القيادات الجدد ليكونوا على أعلى مستوى من الكفاءة إدراكاً بأن عملية إصلاح الإدارة المحلية تبدأ من اختيار قيادات جيدة لرفع كفاءة العمل بالمحليات.

وفى تصريحات سابقة لـ ”الخليج 365”، أكد الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، أن سبب تأخر إعلان حركة المحليات، هو تدقيق الوزارة فى اختيار القيادات للقضاء على أى سلبيات أو الفجوات الإدارية وبما يخدم منظومة العمل فى إدارة الحكم المحلى ولتحقيق مصلحة المواطن أولا وأخيرًا، كما تم إعداد برنامج تدريبى للمرشحين لتولى المناصب القيادية فى الحركة الجديدة داخل مركز التنمية المحلية بسقارة.