شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تؤكد جاهزية نتيجة الدبلومات الفنية 2020 للاعتماد والإعلان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت مصادر مسئولة، بوزارة التربية والتعليم، إن نتيجة الدبلومات الفنية 2020، أصبحت جاهزة على الاعتماد والإعلان، موضحة أنه تم الانتهاء من مراجعتها وتجميعها بشكل كامل وجاهزة على الاعتماد من قبل وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقى.

وأوضحت المصادر، أنه من المقرر أن تعتمد اليوم السبت أو غدا الأحد على أن تكون فى المدارس الإثنين المقبل، لافتة إلى أن النتيجة جاهزة على الاعتماد، كما تم تحديد الأوائل فى كل شعبة.

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وأدى الامتحانات التحريرية في الدور الأول لهذا العام عدد 776161 طالب وطالبة أمام عدد 2987 لجنة وتنتهى الامتحانات التحريرية يوم الخميس الموافق 13/8/2020، وتم البدء في أعمال تقدير الدرجات للدبلومات الفنية 8 أغسطس الجارى داخل 90 مقر تقدير، ووصل عدد لجان النظام والمراقبة للتعليم الفنى بنوعياته (نظام السنوات الثلاث والسنوات الخمس) 25 لجنة، كما بلغ عدد لجان الإدارة 23 لجنة، وبلغ عدد مراكز توزيع الأسئلة وتجميع أوراق الإجابة 34 مركز بجميع المحافظات، ويبلغ عدد الأعضاء العاملين بمراكز توزيع الأسئلة 4450 عضو، كما يبلغ عدد المقدرين بلجان تقدير الدرجات والمنتدبين للجان السير 47679 مقدر، ويبلغ عدد المنتدبين للجان سير الامتحان 177326 عضو.

وعقدت امتحانات الدبلومات الفنية خلال الفترة من 25 يوليو الماضى وانتهت 13 أغسطس الجارى، حيث أدى الطلاب الامتحانات وسط اجراءات حمايتهم من فيروس كورونا.