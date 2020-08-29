شكرا لقرائتكم خبر عن مدبولى: التموين حظى باستثمارات 22 مليار جنيه.. ومصر مازالت أكبر مستورد للقمح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، أن الحكومة تعمل الآن على معالجة المياه وهناك برنامج كبير جدا لتحويل المحطات إلى محطات معالجة ثلاثية، حيث يتم اليوم تنفيذ محطة هي الأكبر في العالم لمعالجة مياه الصرف الزراعى ووصلت تكلفتها لأكثر من مليار دولار.

وتابع خلال افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسى مشروعات قومية فى الإسكندرية: القطاع التالى قطاع التموين وحظى باستثمارات 22 مليار جنيه في 115 مشروعا بعيدا عن دعم السلع والخبز من صوامع غلال، العام الماضى انفقنا 89 مليار جنيه على الخبز ، و77 مليون مواطن مستفيد من دعم الدولة في السلع التموينية، لافتا إلى أن مصر مازالت حتى الآن أكبر دولة تستورد القمح على مستوى العالم وسنعمل في على اقتحام هذا الملف.

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وأضاف: صومعة الغلال ببرج العرب قادرة على تخزين 90 ألف طن من القمح، ووصلنا إلى 65 مليار جنيه استثمارات في قطاع الطرق داخل القرى والمحافظات ونحن نعمل بأقصى سرعة ممكنة وكل هدفنا التسريع في المشروعات وأن تدخل هذه الطرق للخدمة .