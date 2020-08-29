شكرا لقرائتكم خبر عن السيسى: لن أبيع الوهم للناس تحت اعتبارات السياسة والحفاظ على الشعبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن مخالفات البناء تحد خطير تواجهه الدولة المصرية، مضيفا: "صدقونى البناء غير المخطط خطير جدا مش عاوز أقول بنفس النسبة لموضوع سد النهضة.. واللى واضح لينا موضوع الميه واللى مش واضح لينا هو التعدي على الأراضي الزراعية..بدل ما تبنى في الأرض الزراعية فيه ظهير صحراوي، علشان ثقافة ولادنا يبقوا معانا ستدمر كثير من قدراتنا.. هو فيه حد ماشي بعربيته نقوله ادفع المخالفة بيبقا مبسوط لا بيبقا زعلان".

وقال الرئيس السيسى خلال افتتاح عدد من المشروعات القومية في الإسكندرية: "الموضوع ده مش مسؤولية الحكومة والرئيس بس دى مسؤوليتنا كلنا ان احنا نحافظ على بلدنا وننظم هذا الملف لأن الملايين بيتأثروا".

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وواصل الرئيس حديثه: "الموضوع شائك واى حد تاني يقول متدخلش في الكلام ده وسيب الاعلام يتكلم فيه ، لا هتكلم في كل مصلحة ولن أبيع الوهم للناس تحت اعتبارات السياسة والحفاظ على الشعبية.. وعملنا كده فى الاقتصاد وهو ده الرصيد اللى عدينا بيه.. اى عمل صالح حتى لو الناس مش راضية عنه انا هعمله".

وتابع الرئيس: "انتوا هتتألموا منه انتوا مش عاوزين تساعدونى ليه ومٌصرين على مواقفكم بتحلموا ببلد كويسة ومنظمة ومترتبة وزى الفل ، ولا كل واحد عاوز يعمل اللى هو عاوزه .. بنجيب مبنى يتزال في التليفزيون حد بيتكلم عن شكل أعمق وأكبر ومدى التأثير الخطير على مصر نتيجة هذا التجاوز لكن مش بنهد مبنى وخلاص.. خاطب عقل الناس والناس من حقها تفهم أمنها ومستقبل أولادها".