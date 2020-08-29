شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يكشف وصول نسبة تغطية خدمات مياه الشرب لـ99% و65 % للصرف الصحى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء إن حجم العمل الذى تم في قطاع مياه الشرب والصرف الصحى يصل إلى 124 مليار جنيه وأضاف: وصلنا إلى تغطية 99 % من أراضى الدولة وحتى التوابع والعزب والكفور أصبحت مغطاة بالخدمة وتصل إلى 12 مليار متر مكعب من مياه الشرب .
وتابع : نحن نعمل على مشروع كبير جدا لتحلية مياه البحر لكى نستوعب الزيادات المتوقعة لاحتياجاتنا من المياه وقطاع الصرف الصحى هو مطلب المواطن البسيط.
وأكد أن الحكومة استطاعت الوصول إلى تغطية 65 % من مصر بخدمات الصرف الصحى مضيفا أن التغطية وصلت إلى 37 % من سكان الريف ويتبقى 4 % فقط في المدن مشددا على أن الحكومة ستتمكن خلال العام الحالى هذا العام ستتجاوز خلال العام نسبة تغطيتها لخدمات الصرف 42 %.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس الوزراء يكشف وصول نسبة تغطية خدمات مياه الشرب لـ99% و65 % للصرف الصحى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.