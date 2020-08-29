شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء :وضعنا رؤية واضحة لتكون مصر فى مصاف الدول المتقدمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء أن مشروع بشائر الخير يمثل نموذجا لما يتم بمحافظات الجمهورية من مشروعات وأضاف وضعنا رؤية واضحة تماما لتكون مصر في مصاف دول العالم المتقدمة.

وتابع: ونحن نحتاج لمضاعفة الرقعة المعمورة في مصر ومعالجة الكثافات في بعض المدن من خلال إنشاء طرق ومدن ومشروعات ومرافق وبنية أساسية ونعمل على ارض خالية ممهدة ونتحدى أنفسنا في مدة الإنجاز والتنفيذ والمشروع الآخر تطوير العمران القائم وهو الأصعب .

ونفتتتح اليوم مجموعة من القطاعات الحيوية التي تمس حياة المواطن من قطاع الطرق والصرف الصحى والبترول والتموين هذه القطاعات الأربعة في خلال 6 سنوات نفذنا فيها استثمارات تتعدى 10 تريليون جنيه مصري وتكلفتها تتعدى 11.5 مليار جنيه.