بث مباشر.. الرئيس السيسى يشهد افتتاح عدد من المشروعات القومية بالإسكندرية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم ”الخليج 365” بثا مباشرا من فعاليات افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، عددا من المشروعات القومية في نطاق محافظة الإسكندرية. ويفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسى صباح اليوم مجموعة من المشروعات القومية بنطاق محافظة الإسكندرية، منها مشروعات خاصة بقطاع البترول، وكذلك مشروع بشاير الخير 2 للإسكان، ومحطة معالجة الصرف الثلاثية ببرج العرب، ومشروع تطوير محور المحمودية، صرح بذلك بسام راضى المتحدث باسم رئاسة الجمهورية.

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