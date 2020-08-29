شكرا لقرائتكم خبر عن بدء مراسم افتتاح عدد من المشروعات القومية فى الإسكندرية بتلاوة القرآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت مراسم افتتاح عدد من المشروعات القومية بنطاق محافظة الإسكندرية بقراءة القرآن الكريم، وذلك بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ويفتتح السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى صباح اليوم مجموعة من المشروعات القومية بنطاق محافظة الإسكندرية، منها مشروعات خاصة بقطاع البترول، وكذلك مشروع بشاير الخير 2 للإسكان، ومحطة معالجة الصرف الثلاثية ببرج العرب، ومشروع تطوير محور المحمودية، صرح بذلك قال بسام راضى المتحدث باسم رئاسة الجمهورية.

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وقد استطاعت الهيئة الهندسية للقوات المسلحة تحقيق حلم محافظة الإسكندرية، تنفيذ أضخم مشروع قومى فى السنوات الأخيرة، وهو تطوير محور المحمودية، والذي شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي على أهمية تنفيذه بناءً على تخطيط متكامل يشمل إنشاء بعض المنشآت الخدمية على طول المحور، مع توفير وسائل النقل الجماعى، والعمل على تعظيم الاستفادة الاقتصادية منه